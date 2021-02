Sin nada de ropa: así posó Emily Ratajkowski para mostrar su embarazo

Emily Ratajkowski, recordada por su participación en el video de la exitosa canción ‘Blurred Lines’ de Robin Thicke con Pharrel, enamoró a sus fans con sus más recientes fotografías, totalmente desnuda, mostrando su barriga.

“Sometimes I feel like Winnie the Pooh in human form, other times like a fertility goddess with a juicy butt. I took this on a day where I was feeling the latter. Either way I know I’m going to miss this bump and those kicks very soon (A veces me siento como Winnie Pooh en forma humana, otras veces como una diosa de la fertilidad con un jugoso trasero. Tomé esta foto en un día en el que me sentía como lo segundo. En cualquier caso, sé que voy a echar de menos este bulto y esas patadas muy pronto)”, escribió la modelo de origen británico.

Le puede interesar:

Por supuesto, la publicación ha generado un sinfín de comentarios de sus seguidores: “Hermosa”, “Incluso sintiéndote Winnie Pooh serias súper genial”, “ángel perfecto”, “me muero contigo”, “Tu bebé vendrá pronto y seguirás siendo así de linda”, “tan preciosa y perfecta”, entre otros elogios.

La publicación de Emily Ratajkowski ha recibido una acogida positivia, pues en solo cuatro horas ya tiene alrededor de 1.700.000 likes y más de 5.000 comentarios felicitándola por su nuevo rol como madre y halagando su belleza.