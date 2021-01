Niegan tutela para incluir a la rama judicial como prioridad en vacunación

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia negó la tutela formulada por un abogado litigante, para que el Ministerio de Salud incluyera a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial en la fase prioritaria del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID – 19.

Debido a que consideró que: “no solo no es desconocida la difícil situación económica y social por la que está travesando el país, y, por ende, la gran mayoría de sus habitantes, sino que no se allegó elemento de juicio alguno para demostrarlo, sin que sea suficiente para ello la mera manifestación de su existencia, máxime cuando a nivel nacional los Despachos judiciales han venido prestando de la mejor manera posible”.

Según la Corte, lo demandado no cumple con las características de gravedad, inminencia y apremio de la intervención del Juez Constitucional.