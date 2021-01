“El cuerpo médico de Millonarios es pésimo, perdí un año de carrera allá"

César Carrillo, exjugador de Millonarios, hizo fuertes acusaciones sobre los procesos de recuperación que se llevan a cabo en el club bogotano y aseguró que prefirió dejar al equipo para poderse recuperar en otra ciudad.

El exjugador de Millonarios otorgó una entrevista a La Casa Azul, portal informativo de noticias sobre el equipo de Alberto Gamero, y se despachó en contra del departamento médico de su exclub.

“Las terapias no fueron adecuadas, cuando empecé a entrenar nunca me sentí totalmente recuperado, perdí mucho tiempo en ese proceso de recuperación y por eso decidí salir antes de que se acabara el contrato con Millonarios, para ganar tiempo para poderme recuperar bien en Medellín”, dijo.

Según Carrillo, se perdió la oportunidad de jugar con Alberto Gamero, pero prefirió irse del equipo con tal de poderse recuperar de la mejor manera, aunque tuviera que dar por finalizado su contrato.

“Con el profe Gamero tuve una buena relación, hasta el último día habló conmigo, pero le dije que sentía que estaba perdiendo tiempo en Bogotá, que no me estaba recuperando bien y que lo mejor para mi carrera era irme y rehabilitarme en otro lado, porque allá sentía que no avanzaba, que estaba estancado”, comentó.

Además, el mediocampista señaló al departamento médico porque “según ellos nunca tenía nada”.

“Yo empecé a sentir molestias en la rodilla finalizando la etapa con el profe Pinto, no sé si hice mal en seguir jugando, eso se me fue complicando un poco, le comentaba al médico de Millonarios y según ellos yo no tenía nada”, contó.

Al jugador le realizaron una última resonancia en la que sí se vio un desgaste en el cartílago, por lo que se sometió a una cirugía con el médico de Millonarios, pero, nuevamente, su recuperación no resultó bien.

“Me operó el médico de Millonarios y empecé la etapa de rehabilitación, la verdad yo me seguía sintiendo igual, no vi ninguna mejoría ni avance, tenía mucha debilidad en la pierna. Fueron muchas cosas que me aburrieron, ya estaban llegando a un punto donde yo no quería estar allá, quería buscar otra solución para mi rodilla. Yo no estuve nunca al 100%, yo se lo manifesté al profesor Gamero”, señaló.

Según Carrillo, no es el único jugador que vivió una situación similar con el cuerpo médico de Millonarios.

“Hay jugadores que ahorita no están bien rehabilitados, creo que no es de parte de nosotros, no sé qué pasa que uno no queda totalmente rehabilitado. Terminé muy aburrido, no veía mejoría y eso fue lo me hizo salir de allá. Perdí un año de mi carrera en ese proceso de rehabilitación allá”, aseguró.

Carrillo no dudó en señalar directamente a los médicos con los que tuvo sus procesos de recuperación, incluso, destacó que los fisioterapeutas del equipo no “tenían culpa de nada”, porque solamente seguían indicaciones.

“Los médicos de Millonarios, Juan Piñeros y Catalina Chica, ellos son los encargados de las recuperaciones allá, son los que les dicen a los fisioterapeutas lo que tienen que hacer, los fisioterapeutas son Fabián y Jonathan, pero creo que ellos no tienen la culpa de nada, todo empieza desde la cabeza, han habido muchas lesiones con las cuales los médicos no han dado en Millonarios, creo que es muy deficiente la parte médica en Millonarios, es un poco pésima. No solo por mí sino muchos casos que se han visto, lesiones que son para ocho días te llevan un mes, es algo que no solamente me pasó a mí”, comentó.

Para Carrillo el único lunar en su paso por Millonarios fue el tema de sus recuperaciones con el departamento médico, porque de resto considera que el club es de aplaudir.

“En Millonarios todo es muy bueno, la hinchada, los directivos se portan a la altura con uno, el cuerpo técnico excelente. Para el cuerpo médico yo nunca tuve nada, era solamente una molestia y creo que así en ese tiempo fue que se empeoró la situación y me fui sintiendo cada vez peor”, manifestó.

“Yo no voy a ir a ninguna parte legal, salí porque quise, bien con las directivas y cuerpo técnico, no tengo por qué estar demandando a nadie”, añadió.