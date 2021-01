'Cartel de la Toga': Reapareció el exmagistrado Bustos en el caso Ricaurte

El exmagistrado José Leonidas Bustos, quien está en Canadá, reapareció como testigo en el juicio que sigue contra el exmagistrado Francisco Ricaurte y negó haber tenido algún tipo de injerencia intelectual sobre sus excolegas, además negó haber recibido dineros o manipular los procesos de la parapolítica para su beneficio.

“Nunca constituí una organización criminal ni con el doctor Francisco Ricaurte, ni con el doctor Malo Fernández, ni con Gustavo Moreno (…) nunca cometí un acto irregular en el desempeño de mi cargo, siempre obré conforme a la constitución y la ley”. Sostuvo el exmagistrado Bustos.

Bustos es señalado como la supuesta cabeza de la red de corrupción conocida como el ‘Cartel de la Toga’. Se ha dicho que presuntamente a él y a Francisco Ricaurte llegaban los sobornos que cobraba el condenado exfiscal Luis Gustavo Moreno a políticos investigados para influir en el destino de los procesos por parapolítica.

Bustos fue acusado por la Comisión de Acusaciones, ante la Plenaria de la Cámara de Representantes por concierto para delinquir, cohecho propio por presuntamente recibir 200 millones de pesos, un lujoso vehículo y un reloj Cartier, que le regaló, el condenado exfiscal Luis Gustavo Moreno. Según la acusación Bustos habría incurrido en tráfico de influencias, por presuntamente interferir para torcer procesos.

“Jamás tuve relaciones de ese tipo con el doctor Luis Gustavo Moreno, nunca lo presenté para ningún proceso, nunca lo apoyé en ninguna aspiración a un cargo privado o público, no lo recomendé para absolutamente nada, mucho menos para que atendiera casos de la Sala de Casación Penal y yo no sabía, que cuando me desempeñé como magistrado que él estuviese atendiendo algún caso, nunca supe que él tenía casos en la Corte, después supe que é fue defensor del doctor Andrade, que fue abogado de otro representante al que no recuerdo su apellido”.

Durante su declaración, reiteró que en los procesos de parapolítica se manejaron en la Sala Plena de Corte Suprema, ninguno de los magistrados (en este caso Francisco Ricaurte) u otro funcionario pedía información de los expedientes, y las decisiones de los mismos se tomaban de forma colegiada.