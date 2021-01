Arboleda: “Me gustaría jugar en Europa. Llegó el momento de cambiar de aire”

Iván Mauricio Arboleda, portero colombiano de Banfield de Argentina, expresó su deseo por llegar al fútbol de Europa, manifestó que su ciclo en el 'Taladro' ya se encuentra cumplido y añadió que espera tener una revancha en la Selección Colombia con la llegada de Reinaldo Rueda.

"Es un momento para cambiar de equipo, mi sueño siempre ha sido ir a jugar a Europa. Ojalá se pueda dar. Allá está Ospina y es algo especial, lleva muchos años destacándose en ese fútbol y es lo que me motiva para querer llegar allá", comentó el guardameta de 24 años en una entrevista con ESPN Radio Colombia.

El portero nacido en Tumaco comentó que le gustaría estar en una Liga como la española, la francesa o la portuguesa.

Arboleda no ocultó su deseo de volver a ser tenido en cuenta en la Selección, donde espera tener una revancha tras lo que fue su debut con la 'Tricolor' en un amistoso ante Corea: “estoy esperando esa revancha, porque el Arboleda que tapó en Corea no es el que conozco. Ese día estaba enfermo, no es excusa, pero ese partido cambió mi vida y necesito una nueva oportunidad”.

"La llegada del profe son puertas nuevas que pueden abrirse, tengo que estar en plenitud para ser considerado; hice un buen torneo, aquí en Argentina”, concluyó sobre la llegada de Reinaldo Rueda al combinado nacional.