Tropas de India y China se enfrentaron en su frontera común

Las fuentes militares y de prensa de la India informaron que la semana pasada se dio un enfrentamiento considerado menor entre tropas de ese país y de China en su frontera común, en la región de Sikkim que es altamente disputada.

Esa se considera una de las fronteras más militarizadas en el planeta y al parecer lo que ocurrió es que una patrulla china intentó atravesarla y fue rechazada por los militares indios.

Le puede interesar:

Según las versiones, los incidentes dejaron heridos en los dos bandos. Y justo después empezaro nuevas conversaciones para rebajar las tensiones y buscar acuerdos en esa frontera.

El Ejército de India aseguró que esto no pasó a mayores y que fue resuelto por comandantes locales a través de los protocolos establecidos. Además pide a los medios no exagerar ni hacer más grande el incidente para no generar tensiones.