Gobierno japonés decidió cancelar los Juegos Olímpicos, según 'The Times'

El periódico británico 'The Times' ha generado gran revuelo al informar que los gobernantes japoneses han decidido cancelar los Juegos Olímpicos de Tokio, programados del 23 de julio al 8 de agosto del presente año. Según la publicación, esto se decidió de manera privada.

'The Times' agrega que Tokio buscaría ser sede las justas del 2032, próxima sede sin decidir para la organización de los Juegos.

Un portavoz del Gobierno japonés comentó al medio británico que por ahora nadie quiere tomar de anunciar la cancelación de los Olímpicos; sin embargo, "el consenso es muy difícil... no creo que se vayan a celebrar".

Esta información contrasta con las declaraciones de Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, quien aseguró este mismo jueves que los Juegos se celebrarán este año en Tokio.

“En este momento, no hay ningún motivo para pensar que los Juegos no se inaugurarán el próximo 23 de julio en el Estadio Olímpico de Tokio. Es por ello que no tenemos ningún plan B y que estamos plenamente comprometidos a hacer que estos Juegos sean seguros y exitosos", mencionó Bach a 'Kyodo News'.