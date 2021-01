Confesión del actor que interpretó a Wilson en La Gloria de Lucho

El reconocido actor colombiano Santiago Felipe Gómez quien se ha robado los corazones de cientos de seguidores por sus interpretaciones llenas de ternura y carisma, confesó este fin de semana que existen muchos estigmas en el mundo de la actuación.

Según explicó, desde niño ha tenido afinidad con las cosas femeninas: "Siempre me gustaron las uñas pintadas, el maquillaje, los tacones, las faldas. Siempre me pareció muy atractivo y a medida que empecé a crecer no entendía por qué eso era solo para mujeres".

También aclaró que para ser parte del mundo de la actuación y buscar reconocimiento tuvo que tratar de dejar atrás esos gustos para cumplir con ciertos estándares de la industria en la que trabaja. "Alguien específicamente me dijo que me tenía que comportar como un machito para que mi carrera como actor no se acabará", puntualizó.

Sin embargo, Gómez aclaró que actualmente está dispuesto a mostrarse al mundo sin necesidad de encacillarse en ciertos términos y estereotipos. Justamente, apareció en pantalla maquillado y con unas largas uñas que dan cuenta de su proceso. Finalmente, reiteró que quiere explorar nuevas experiencias y aclaró que le gustaría aprender más sobre maquillaje.