“DEA fabricó pruebas para implicar a Cienfuegos con narcotráfico”: México

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, respaldó la decisión de la Fiscalía de exonerar al exsecretario de la Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos, tras las acusaciones desde Estados Unidos que lo vinculan con narcotráfico.

López Obrador señaló que la Fiscalía resolvió “que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada del combate a las drogas”,

Según el mandatario, la decisión de la Fiscalía se sustenta en que los elementos presentados por la DEA (Administración de Control de Drogas de Estados Unidos) no tienen ningún valor probatorio para iniciar el juicio contra el General Salvador Cienfuegos.

“¿Por qué hicieron esta investigación así, sin sustento, sin pruebas? (…) si tienen más estamos abiertos a recibir todas las pruebas, pero no queremos especulaciones, conjeturas, no queremos la fabricación de delitos, no queremos venganzas y no aceptamos intimidaciones”, concluyó López Obrador.