“Voto porque ese programa que quinta se acabe”: Lina Tejeiro contra La Red

La actriz colombiana Lina Tejeiro se fue lanza en ristre contra el programa ‘La Red’ luego de que este, en su sección anual de premios a lo más relevante del año, la nominara en la categoría “¡qué cansancio!” por siempre estar dando de qué hablar con lo que publica en sus redes sociales.

“No, no hacemos lo que sea por dar de que hablar, ustedes inventan lo que sea por rating.”, escribió la artista quien agregó: “Yo votó porque ese programa de quinta que no aporta nada bueno, se acabé. ¿Votamos?”.

Ante la respuesta de Lina, sus seguidores reaccionaron de inmediato. Algunos a favor de la actriz y otros que le decían: “se sintió identificada”.

La publicación ya acumula más de mil de RT, 232 citados y más de 26.000 likes.

El programa no se ha pronunciado, por lo menos en redes sociales, al respecto de la reacción de Lina Tejeiro, quien mostró su claro descontento con la nominación.