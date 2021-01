Capturados tres integrantes de la banda “Los Plataformas”

Ante un juez de garantías la Fiscalía presentó a Carlos Estuart Alfonso Vera, Gustavo Adolfo Gil Sandoval y Angie Marisol Molano Esquivel, integrantes de la banda “Los Plataformas”, que se dedica al robo de vehículos en Bogotá.

Los tres detenidos solicitaron un servicio de transporte particular a través de una plataforma digital. Al llegar el vehículo al lugar solicitado, uno de los integrantes de “Los Plataformas” con un arma de fuego intimido al conductor, lo pasaron al puesto de atrás, lo amordazaron, golpearon y quitaron sus objetos personales. Después lo arrojaron del vehículo en movimiento.

Una patrulla motorizada de la Policía que realizaba su ronda de vigilancia se percata del caso. Al interceptar el vehículo la mujer, quien era la persona que conducía, embistió a los uniformados con el automotor.

Los tres detenidos, dos hombres y una mujer, deben responder por los delitos de hurto calificado y agravado; secuestro simple; violencia contra servidor público; y lesiones personales agravadas. Estos Cargos que no fueron aceptados por los investigados.

Los dos hombres fueron enviados a la cárcel y la mujer recibió prisión domiciliaria.