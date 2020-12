Novia de Epa Colombia le habría sido infiel con jugadora de Santa Fe

Epa Colombia se mostró con tristeza y molestia en su cuenta de Instagram al publicar mensajes confirmando que terminó su relación sentimental con Diana Celis, jugadora de Santa Fe.

En las imágenes, Epa Colombia mencionó que le fue infiel con otra jugadora de este equipo, por lo que ella borraba chats y conversaciones de su celular.

Lea también:

"Ella me decía que iba para terapia e iba a la casa de ella. Yo le ayudaba día a día y no creía en esto porque yo no lo merezco. Creí que todo era perfecto", empezó diciendo.

Adicional, subió un pantallazo con la conversación de Diana Celis, mencionando que todo había terminado. Luego, hubo un tema que dio de qué hablar hasta en los hinchas de Santa Fe.

"Solo espero que le vaya bien en Santa Fe. Ella está en Santa Fe por mí, porque para ir allá se necesita rosca. Está allá solo porque fui al Mundial y le rogué al dueño", escribió en sus historias de Instagram.

Finalmente, subió videos recogiendo la ropa de su expareja y lanzó con todo: "le compraba ropa de marca y nunca le pedí ni una ayuda, me arrepiento de dejar de vestirme yo por vestirla a ella".