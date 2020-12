“No me gustan los perdedores”, Tejeiro sobre rumor con jugador de Santa Fe

Luego de la ruptura con el cantante Andy Rivera, a la actriz Lina Tejeiro se le ha visto disfrutando de su solteria, sin embargo, recientemente se le involucró sentimentalmente con un futbolista.

A pesar de que no se ha revelado el nombre del deportista, se trataría de un futbolista de Santa Fe, así se conoció luego de varios comentarios por parte de un usuario que aseguró que Tejeiro estaría involucrada con una persona de este equipo.

“Dile al jugador de Santa Fe que te ayude, ya sabes de quien hablo”, escribió un usuario.

Por su parte, la actriz no se hizo esperar y le respondió contundentemente, “¿Estás bien?, no sé de quién hablas y no soy hincha de Santa Fe”, expresó Tejeiro.

Sin embargo, los comentarios entre la famosa y el internauta no pararon, pero uno de los mensajes de Lina llamó la atención de los usuarios, pues descalificó a los santafereños, algo que resaltó en medio de la final contra América de Cali: “No me gustan los perdedores. Yo tiro por lo alto, de la Champions no me bajo”.

A pesar de que Tejeiro pidió al usuario revelar el nombre del supuesto futbolista con el que mantendría una relación, este no quiso nombrar a la persona.