Borja: “Me dijeron que contarían conmigo para Libertadores, no sé qué pasó”

Luego de confirmar su salida del Junior, Miguel Ángel Borja habló sobre su futuro en charla con Globo Esporte, de Brasil, y confesó que no entendía las razones por las que Palmeiras, dueño de sus derechos deportivos, no lo tendría en cuenta.

"Respeto la decisión del entrenador, pero no la entiendo. No entiendo por qué no me quieren. Soy un jugador del Palmeiras, todo lo que tenía que hacer era llegar, ponerme la camiseta y jugar. No entiendo esa situación”, confesó Borja.

Además, resaltó que lo tomó por sorpresa el no poder jugar la Libertadores con Palmeiras y que el club no quiera tenerlo en cuenta.

“Estoy triste, fue una sorpresa para mí que el Palmeiras no me inscribiera en la Libertadores. Podría ayudar en una semifinal. Realmente quería ayudar. Le tengo mucho cariño al Palmeiras por todo lo que he hecho y por lo que los aficionados han hecho por mí”, dijo.

Palmeiras no tiene dentro de sus planes inscribir al colombiano en los torneos que disputa, no solamente porque las fechas de inscripciones ya pasaron, sino porque no tiene interés en contar con su fútbol.

“Esos son los momentos en los que me gustaría demostrar que soy lo suficientemente bueno para el Palmeiras, que soy lo suficientemente bueno para jugar contra un River Plate. Estaba muy motivado. Me gusta darle la vuelta. Tengo a Dios en mi vida y es entonces cuando Dios me da la fuerza para darle la vuelta”, comentó.

Es de recordar que el delantero es una de las inversiones más importantes en la historia de Palmeiras, por lo que la intención del club es recuperar un poco del dinero que pagaron por su pase.

“El entrenador me llamó y me dijo que me estaba observando. La junta también me llamó y dijo que si Junior no llegaba a la final de Sudamérica, me utilizarían. Todo fue observado y ahora es una situación completamente diferente. Un abogado del Palmeiras en esos días me contactó y me dijo que no entraría en la Copa Libertadores, que tendría que volver a presentarme en enero para hacer el entrenamiento y decidir el futuro para el 2021”, explicó.

No obstante, el colombiano ha sido enfático en que su ilusión era volver a ‘Verdao’, pero la decisión de no contar con él lo tomó por sorpresa, sobre todo porque estaba la opción de disputar la Libertadores.

“Estoy triste, quería ayudar al Palmeiras en la Libertadores. Sé que he vivido altibajos en Palmeiras, pero cuando se trata de una competición como esta, todo el mundo quiere dar lo mejor de sí mismo. Respeto la decisión del entrenador, pero no lo entiendo. No sé qué pasó, pero lo entiendo porque el entrenador arregló el equipo. Estas cosas pasan”, manifestó.

“Me presentaré el día 10, tengo derecho a unos días libres, llegaré y hablaré con el entrenador. Estoy disponible para Palmeiras. Si no quiere, le pediré a mi agente que vea una mejor situación para el futuro. Lo importante es ser feliz y jugar, estoy buscando mi felicidad. Cuando me fui de Palmeiras, pensé en no volver. No quería volver más. Pero hoy creo que puedo ser importante para el Palmeiras, que tengo mi valor y que puedo ayudar en la Libertadores”, finalizó.