Sara Uribe responde a usuario que le dijo "si no se desnuda no vende"

La presentadora Sara Uribe parece ser el centro de atención en redes socialesd, pues se le vinculó sentimentalmente con el empresario David Laspriella y, además, también ha recibido críticas por ciertas publicaciones.

La modelo compartió un video en su cuenta de Instagram, en el que le hicieron varias tomas y lució varia lencería dejando ver la sensualidad de la caracteriza. Uribe recibió cientos de alagos por parte de sus seguidores, que afirmaban que se veía muy hermosa, sin embargo, uno de los comentarios llamó la atención de la modelo.

“Si no se desnuda no vende”, escribió un usuario. Por su parte La presentadora decidió responderle contundentemente: “Y no sabes lo que me pagan”, contestó y añadío un emoji de risa. La respuesta tuvo cientos de likes de sus fanáticos.