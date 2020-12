El video por el que YouTube le cerró el canal a 'WillyRex'

'WillyRex' es una de las leyendas de YouTube por su contenido para jóvenes, en especial sobre videojuegos. El español también se unió a la 'moda' del streaming y es uno de los más importantes a nivel mundial. YouTube cerró su canal por un video en vivo en el que, en un videojuego, tiene sexo con una prostituta.

Uno de los videojuegos que está en tendencia es Cyberpunk 2077, que contiene escenas explícitas y sexuales. El mismo youtuber mencionó que sabía que podían censurar su video, pero igualmente siguió con el contenido.

"YouTube, no me censures. Mira qué carita, mira qué carita. ¡Madre mía! Esto es +18, chicos. Todos los que estáis aquí tenéis por lo menos 25 años, no habéis visto nada raro", pedía, entre risas, en el video.

"Y se desapareció...", fue el trino de 'WillyRex' que confirmó que YouTube cerró su cuenta. Finalmente, en la mañana de este jueves, YouTube volvió a reabrir su canal. "Estamos de vuelta", escribió.