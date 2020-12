Natalia París: "mejor que nos dé COVID a todos para no estar 'paniqueados'"

La reconocida modelo y DJ, Natalia París, dejó una frase polémica que le han 'cobrado' en redes sociales luego de que fuera entrevistada por 'Lo Sé Todo', programa de farándula.

La empresaria contó que "fue de las primeras" que tuvo COVID-19, pero que no lo hizo público para "no hacer drama"

"A mí fue de las primeras que me dio COVID-19 y de las primeras que no dijo nada para no hacer drama ni llamar la atención", contó.

Finalmente, mientras vuelve a tocar en eventos, mencionó y dio a entender que el COVID-19 solo da una vez.

"Lo mejor que nos puede pasar es que nos dé COVID-19 a todos para dejar de estar tan 'paniqueados' así, con el tapabocas (señala al reportero)", dijo en la entrevista, sin usar tapabocas.