El escote de Sara Uribe provocó críticas a Fredy Guarín por dejarla

La hermosa Sara Uribe subió un par de fotografías a su cuenta de Instagram que han causado revuelo entre sus seguidores, tanto por quienes comentaron la belleza de la mujer, como quienes la criticaron.

“Cuando pienso en una mujer con labial rojo me imagino a alguien que exuda confianza, alguien que no tiene inseguridades, alguien fuerte y femenina, alguien que se siente cómoda con su cuerpo. Hace unos años creía que esa mujer hipotética no era yo, pero acá estoy tratando de ser esa mujer”, escribió la modelo en su post.

Le puede interesar:

Quienes quedaron encantados con su belleza le escribieron: “divina”, “guerrera hermosa”, “lindísima amor”, “eres una diosa”, entre otros elogios, pero también hubo personas que le recordaron a su expareja, el futbolista Fredy Guarín: “y Guarín qué”, “Fredy Guarín es un bobo dejando semejante bombom” y más.

Las críticas también estuvieron presentes, pues hubo gente que no le gustó cómo se le ve la cara en las imágenes: “se comió un cuadrado”, “y esa cara qué”, “tienes la cara como cuadrada”, entre otros desacertados comentarios.

La publicación ya acumula más de 400 comentarios y cerca de 89.000 likes.