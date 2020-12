Nuevos señalamientos contra exfiscal Martínez en debate en el Congreso

En la Comisión Primera del Senado se adelantó este lunes un debate de control político al que fue citado el ministro de Justicia Wilson Ruiz. En la sesión el senador Armando Benedetti, aseguró que el exfiscal Néstor Humberto Martínez conocía de las supuestas actividades ilícitas de Luis Carlos Góngora y Fabio Augusto Martínez, procesados por interceptaciones ilegales.

"Yo le voy a traer unas pruebas, a través de los invitados, en las que Néstor Humberto Martínez los mandó a perfilar, a grabar, a chuzar, a hostigar (...) una vez que esas personas hicieron todo eso, lo hicieron con apoyo y dentro con las Fuerzas Armadas, todo era un grupo de inteligencia de las Fuerzas Armadas para atacar a los enemigos internos, ¿ quiénes son los enemigos internos? aquellos que estuvieran contra la hegemonía del Estado, contra el Estado o lo que nosotros creemos que era el Estado de derecho, ¿ a qué iba esto? Iba realmente a todas las personas que fueran de izquierda", indicó Benedetti.

Al debate de control político, el senador Benedetti invitó a los abogados Miguel Ángel del Rio y Alejandro Carranza. El abogado Carranza aseguró que el exfiscal Martínez expidió una resolución que, según él " ataca el acuerdo de paz".

“Néstor Humberto Martínez de forma maquiavélica, de forma oscura, desarrolla esta resolución para hacerle creer a todos que el bajo una novedosa formula investigativa había encontrado el inventario perdido de bienes de las FARC. En esta resolución el construye tres grupos y una cabeza, esa cabeza se llama Mesa de Priorización, esa mesa estaba conformada por un miembro del Ejército, de la Policía, de la Fiscalía General de la Nación y por el Superintendente de Notariado y Registro, supuestamente, y esa mesa tenía como función priorizar cada caso que llegara sobre información de activos ilícitos de grupos armados al margen de la ley, dentro del posconflicto. Ellos tendrían que priorizar el caso y asignar el fiscal. Esa Mesa de Priorización tenía que atender a tres subgrupos que tenían estas funciones"

El abogado agregó " nada más mentiroso que lo que hizo Néstor Humberto. Ese grupo de recolección de evidencias, que eran los que supuestamente habían encontrado los bienes de las Farc ocultos en las USB, en los bancos de datos digitales, que la Fiscalía procedía de supuestos operativos contra las Farc dentro de toda su historia, jamás existió (...) el Superintendente de Notariado y registro me contestó que jamás había participado en esa supuesta mesa de priorización, así me lo contestó también la Policía Nacional, así también me lo contestó el Ejército Nacional, entonces señor Martínez Neira es momento de quitarle a usted esa máscara de hipocresía porque usted es el victimario de la paz de este país. Usted tomó las familias inocentes y las acusó de guerrilleras para poder atacar el acuerdo de paz".

Durante el debate de control político el Senador Benedetti pidió a la Jurisdicción Especial de Paz que escuche a Luis Carlos Gómez Góngora y el exfiscal Fabio Augusto Martínez Lugo, procesados por supuestas chuzadas.