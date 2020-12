Los audios que salpican al senador Pulgar con corrupción de la salud

El senador Eduardo Pulgar hoy preso por presuntamente tratar de sobornar a un juez para favorecer a su amigo el excónsul Luis Fernando Acosta Osío, aparece en otro capítulo de corrupción por el cual no ha sido investigado. Tampoco hay registro de compulsa de copias desde la Fiscalía a la Corte Suprema de Justicia.

En contexto:

Los argumentos de la Corte Suprema para mantener preso a Eduardo Pulgar

Caracol Radio conoció informes de policía judicial que datan del año 2017, y que hacen parte de los seguimientos que la Fiscalía le hizo a Jhon Alexander Colmenares Russi, conocido como uno de los cerebros de la corrupción que se gestó al interior de la Supersalud, purga una condena de cinco años, y también testigo del ente acusador.

En una llamada interceptada, Colmenares Russi habla con Javier Peña Ramírez, exdirector de CAJACOPI, también condenado a cinco años. En la conversación Russi le comenta a su socio Peña Ramírez que el “El man del dedo” estaba interesado en sacar provecho de los negocios que tenían en el Meta.

RUSSI: “Oiga marica le tengo un chisme antes de que se me olvide, “El man del dedo” de allá de Barranquilla, se sentó con “El Grandote”…ey llave que pusieron toda esa vaina en el Meta, ¿en qué me llevan?...no, es que Marlon me dijo que eso era con ustedes, entonces que hablara con ustedes a ver cómo nos llevaban a nosotros…

Javier Peña: Ey, Marlon es la verga no joda”.

“El man del dedo” al que se refiere, es el senador Eduardo Pulgar; y “El Grandote” se refiere a Guillermo Grosso, exinterventor de la entonces EPS Salupcoop y hoy preso.

En contexto:

Senador Pulgar y dos exsenadores, salpicados en corrupción de la salud

Así consta en un inédito interrogatorio revelado por Caracol Radio en noviembre pasado, en el cual Colmenares Rissi le confesó a la Fiscalía que “al doctor Luis Eduardo Diazgranados nos referíamos como “LUCHO” o “NARIZ” (…) Cuando nos referíamos a “PULGARETE”, “PULGAR” “EL DEL DEDO” o “EL MAN DEL DEDO”, estábamos hablando de Eduardo Pulgar, actual senador. Cuando nos referíamos a “TOÑITO” “EL CURITA” o “EL ´PADRECITO” estábamos hablando de Antonio Correa, era congresista para ese entonces.

En otra interceptación, Russi comenta a su socio Javier Peña, que había que controlar “al del dedo”

2 “JAVIER PEÑA: ¿Y cómo terminó la reunión de la tarde, con él y el otro señor, el de la mano?

RUSSI: Quitada la maricada, me paré y me emputé literal…entonces ya en privado dijo, no es que a este man no se le tiene contento con nada, ese man, manéjelo y ahí le dijo al “Grandote” ey marica dale manejo tú, que ese man te copia a ti, porque ese marica en su mismo ego y prepotencia quiere hacer de todo porque de la “vuelta” de la “anaranjada” hay que hablar con una persona en Hacienda, entonces “El del dedo” que iba él y hablaba, donde “El del dedo” vaya y hable, marica no nos hacen el favor.

JAVIER PEÑA: Sí Claro…

RUSSI: Ahí dijo “El Curita” (exsenador Antonio Correa) no marica, yo voy y hago eso.

Según la confesión de Russi, En cuanto a empresas, la “VERDE o la “VERDECITA” era ECOOPSOS la “anaranjada o la “anaranjadita” era SALUDVIDA, la de Barranquilla era CAJACOPI.

Hace dos semanas, la Red de Veedurías ciudadanas, radicó una denuncia en la Fiscalía General para que se investigue al Supersalud Fabio Aristizabal por su presunta cercanía al senador Pulgar, además de mantener en el cargo al funcionario Oswaldo Bonilla quien ha sido mencionado por firmar las resoluciones que en su momento firmó elaboró la exsuperintendente Eva Carrascal y que fueron objeto de investigación por la Fiscalía.