Avianca anuncia ajustes en sus sistema de acumulación de millas

Avianca anunció que partir de enero de 2021, LifeMiles implementará tres cambios importantes en el programa de acumulación de puntos reconoce a los pasajeros lo pagado por su tiquete de manera proporcional en millas.



De acuerdo con la compañía, se busca un nuevo nivel Élite Red Plus, simplificación y reducción de los requerimientos para ser socios Élite, y nuevo modelo de acumulación de millas.



Explica la aerolínea que la implementación de estos ajustes permitirá que los pasajeros de Avianca se beneficien de un programa de viajero frecuente más sencillo, que premia su fidelidad dependiendo de lo que paga en su compra y abre nuevas y mejores alternativas para acumular millas y ser parte del programa Élite.



El director de mercadeo y lealtad de Avianca, Daniel Ortiz, dijo que el 2021 será un año muy retador en el que esperamos que cada vez sean más los pasajeros que vuelen”.



Agregó, “ en esa línea esperamos modernizar el programa de lealtad para brindar mayores flexibilidades a nuestros pasajeros que se vuelve clave. Estamos felices de anunciar estos cambios que van en línea con lo que los pasajeros de Avianca buscan y con lo que el mercado actualmente ofrece”, manifestó comentó Ortiz.



En una comunicación Avianca dio a conocer los cambios en el programa LifeMiles.



1- Nuevo nivel Élite Red Plus

A las ya tradicionales categorías Élite Silver, Gold y Diamond, desde el 1 de enero se suma Red Plus, el nuevo nivel que tiene los siguientes beneficios:



• 20% del bono Élite y un mínimo de millas al volar en mercados domésticos.

• Prioridad en check in en el aeropuerto

• Preferencia en la línea de call center

• Maternidad Élite

• Extensión de la expiración de millas acumuladas.



2- Simplificación y reducción de los requerimientos para ser socios Élite

Con la finalidad de que los pasajeros sean parte del programa Élite con mayor facilidad, a partir del próximo 1 de enero, los requisitos se reducen a:

• Alcanzar la meta de millas calificables

• Alcanzar un mínimo del 80% de las millas calificables voladas con Avianca.



3. Nuevo modelo de acumulación de millas

A partir del 31 de enero de 2021 la acumulación de millas será proporcional al valor de la tarifa pagada (sin tasas, impuestos y otros servicios).



Así, los socios LifeMiles calcularán sus millas totales y calificables de la tarifa pagada convertida en dólares multiplicado por 5 (que es a un factor competitivo en el mercado), mientras que los socios Élite calcularán sus millas totales por el factor correspondiente a su estatus.