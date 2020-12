¿Cuál es el miedo a Bitcoin?

¿Una amenaza para el sistema financiero?, ¿Un mecanismo para lavar dinero?, ¿Una herramienta para los terroristas?

Ninguna de las anteriores. Bitcoin es un sistema alternativo de dinero digital que convive alrededor de los cientos de servicios financieros tradicionales y replantea la forma cómo vemos las finanzas alrededor del negocio, ya que el sistema financiero, tal como lo conocemos, está transformando su “Core Business” de la administración del dinero a la analítica de datos y gestión de la información.

Las tecnologías de código abierto han transformado el pensamiento de los modelos económicos y sociales en el mundo, siendo este el principal eje para la gobernabilidad en internet. Por eso, era obvio que, si internet se convertía en el pilar de interacción social, comercial, económica, inclusive ambiental, también debía existir una forma de dinero de código abierto (Open Source).

Internet revolucionó el modelo económico global, convirtiéndose en la gran discusión de organismos tan importantes como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, el Banco Popular de China y la Reserva Federal de Estados Unidos, quienes, en su intento por adaptarse al nuevo orden mundial basado en lo digital, reconocieron la innovación y las tecnologías digitales como una oportunidad de inclusión y desarrollo económico.

Bitcoin no es la excepción a estos cambios. Si bien fue cuestionada en sus inicios, desde hace más de 5 años, la discusión se abre hacia su adopción y uso de la tecnología subyacente (Blockchain), convirtiéndola en parte del sistema financiero. Ejemplos de ello, son los pronunciamientos de la antigua directora del Fondo Monetario Internacional y actual presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, sobre el potencial de las criptomonedas y de la invitación a los gobiernos de implementar esquemas normativos de uso para este tipo de tecnologías. De igual forma, el lanzamiento en la Bolsa Mercantil de Chicago, la bolsa de derivados financieros más grande del mundo, de los primeros futuros sobre Bitcoin, un un crecimiento exponencial en la inversión de institucionales de más del 300%. El avance en países como Alemania y Japón de declarar a Bitcoin como un medio de pago y desarrollar servicios financieros sobre criptomonedas.

Ahora bien, Latinoamérica debe iniciar este camino, antes de quedarse en la transformación digital. No nos quedemos en la discusión sobre su legalidad y sobre el riesgo, ya que las empresas que desarrollan servicios con criptomonedas cumplen con esquemas de autorregulación y buenas prácticas de gestión y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. La digitalización y la transformación de las Fintechs ha permitido competir con servicios financieros. Existen varios mitos sobre el uso de tecnologías asociadas a actividades criminales y es cierto, cualquier tecnología y cualquier activo está sujeto al uso indebido, como lo hacen con el efectivo, un instrumento efectivo, sin ninguna trazabilidad y que permea de igual forma las instituciones. Pero no por esto, el efectivo o las instituciones financieras son las culpables. Por esto, una herramienta tecnológica como Bitcoin, no solo permite el buen uso, trazabilidad y la inclusión financiera, también promueve el desarrollo del sistema financiero hacia un modelo digital, rompiendo con los paradigmas de la comunidad financiera y abriendo la puerta a un economía realmente digital, que es lo que realmente necesita un país como Colombia, donde el efectivo es Rey.

Vamos a entrevistar a Alejandro Beltrán CEO de Buda, Exchange origen en Chile, quien ha venido actuando en el mundo de las cryptomonedas donde nos va a explicar el rol de estas monedas digitales en el mundo actual.

Julio Sanz G.

www.linkedin.com/in/julio-sanz-galindo