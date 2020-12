Piedad Mosquera, exdirectora de Foncolpuertos logra comprobar su inocencia

Caracol Radio entrevistó a María Piedad Mosquera, quien se desempeñó como Directora encargada de Foncolpuertos en 1998 y había sido condenada en primera instancia por el presunto delito de peculado en favor de terceros.

Quince años después de que la Fiscalía le dictara medida de aseguramiento, logró comprobar su inocencia ante la justicia.

La Corte Suprema de Justicia absolvió a María Piedad Mosquera de los cargos formulados por un concurso de delitos de peculado por apropiación agravada al haber firmado y pagado conciliaciones, que ella había ordenado revisar a la firma Arthur Andersen y a la Fundación Creamos Colombia.

Piedad Mosquera inició en 1998 la liquidación de Foncolpuertos: “El entonces ministro de Transporte me solicitó que le colaborara en el proceso de liquidación de Foncolpuertos, cuya supresión debía llevarse a cabo el 31 de diciembre de ese año, fue así como le manifesté que yo aceptaría, pero que regresaría a Telecom una vez terminada mi misión”, señaló.

Mosquera fue nombrada para ejercer como directora general de Foncolpuertos del 11 de septiembre al 31 de diciembre de 1998, período en el que firmó actas en las que, tras revisar el reconocimiento hecho por su antecesor (Salvador Atuesta Blanco) o de manera directa, se conciliaban prestaciones laborales en favor de extrabajadores de la extinta empresa, Puertos de Colombia, según peticiones elevadas por estos o sus abogados, acreencias que luego se demostró carecían de respaldo fáctico o jurídico.

“Cuando ingresé a Foncolpuertos, encontré una caja de conciliaciones suscritas por el anterior director las cuales valían cerca de 400 millones de peso, ante esa suma y como mi obligación era pagar todas las obligaciones pendientes de pago para poder liquidar la entidad, yo dije, yo no voy a pagar, sino se revisan previamente de nuevo, para eso me reuní con todas las entidades y les dije que me autorizaran revisarlas", dijo.

Además, agregó: "Así fue como me autorizaron después de un proceso de convencimiento y decidí contratar a la firma Arthur Andersen y a la Fundación Creamos Colombia, a las cuales les entregué un paquete de $100 mil millones de pesos, las cuales no fueron pagadas, ni un peso se pagó”, señaló Piedad Mosquera

“La mayoría de esas actas fueron canceladas a través de sendas resoluciones, con una erogación de $20.258’066.749,01, mientras que las otras 21 actas, representativas de una suma igual a $2.811’767.974, 40, no fueron saldadas”, señala la sentencia de la Corte Suprema de Justicia.

“Lo que se pagó con el visto bueno de la procuraduría, de la firma contratista del doctor Laffón fue lo que yo firme, unas reconciliaciones, porque no fueron las originales, sino el resultado de la revisión por la suma de $21.000 millones”, enfatizó en que ella encontró esas conciliaciones botadas, y que ella fue quién decidió hacer la revisión y no, no haría ningún pago.

Algunas de esas conciliaciones fueron promovidas por: Oscar Leonardo Peña González, quien el 11 de septiembre de 1997 en nombre de 23 extrabajadores comprometió a Foncolpuertos a pagar $577’499.165,77, los que en efecto fueron cancelados mediante la resolución 477 de 13 de abril de 1998, en la época en que Salvador Atuesta Blanco era aún director de Foncolpuertos. Leonardo Peña, representaba un paquete de pensionados que consideró que se les había liquidado mal sus prestaciones para las mesadas pensionales.

“Cuando veo el visto bueno de la Procuraduría, un visto bueno del contratista Mario Laffón, venía con la firma del inspector del trabajo y del beneficiario, yo veo esto y me da la confianza absoluta de que todas las cosas estaban bien hechas y fue así como decidí firmar, pasado este tiempo yo había pensado que todo lo que había hecho era correcto porque se dejaron informes de la Contraloría, donde decía que yo había hecho una magnifica gestión, y que había ahorrado grandes sumas de dinero al Estado, una labor que implicó una labor impresionante y dio como resultado la liquidación de Foncolpuertos en 1998”, señaló Piedad Mosquera

Sin embargo, cinco años después Piedad Mosquera recibió una llamada de la Fiscalía: “Me lama a indagatoria porque pagué sumas que no debí haber pagado, definitivamente yo me sentí completamente descontrolada, y yo decía, Dios mío, cuál es esta cosa sin sentido, que después de haber desarrollado una tarea maratónica, con resultados reconocidos, que nadie me dijo que se había cometido algún error, porque en esas instalaciones había una delegación de la Contraloría, había una procuradora judicial, resultara ahora que había un error de mi parte”, enfatizó Mosquera.

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia el 18 de noviembre de 2020 dejó en firme su inocencia después de haber sido acusada por malversación de fondos públicos,en un proceso que duró 15 años, manteniendo la sentencia de segunda instancia que absolvió a Piedad Mosquera de los cargos.