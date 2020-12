"Me tocó esconderme", Lina Tejeiro reveló lo más loco que ha hecho por amor

La actriz Lina Tejeiro ha logrado robarse el corazón de cientos de colombianos, pues no solo se ha caracterizado por ser una mujer hermosa, sino también muy sencilla.

En redes sociales, Tejeiro acostumbra a compartir anécdotas de su vida privada, a través de la famosa opción de Instagram, ‘hazme una pregunta’.“¿Qué es lo más extremo que has hecho por amor?, preguntó un seguidor.

“Yo he hecho muchas cosas por amor creo que ya les he contado, pero esta no. Me tocó esconderme mucho tiempo entre una nevera y un mueble, mientras la mamá del chico con el que yo salía se iba, porque ella no podía saber que yo estaba con su hijo”, confesó la hermosa actriz.