Tiquetes aéreos ¿Más económicos a San Andrés o a Miami?

Luego del paso del huracán Iota por el Archipiélago de San Andrés y Providencia y de varios meses sin recibir turistas por la pandemia del COVID-19, el Presidente Duque quien ha insistido en viajar por Colombia y apoyar la reactivación, sobre todo de la isla de San Andrés. El domingo 29 de noviembre dijo “A los que tienen el modo de irse para Miami, vénganse para San Andrés, gasten una platica y vengan para San Andrés.”

Después de este pronunciamiento del mandatario nacional, en redes sociales como Twitter, varias personas se quejaron por los costos de los tiquetes para viajar a la isla, por tal razón, Caracol Radio hizo la tarea de cotizar los vuelos y compararlos con otros destinos en el mundo. Hablaremos de tiquetes con fecha del 3 de diciembre y con regreso el lunes 7 diciembre.

Desde la superintendencia de transporte aseguran que no existe en Colombia regulación de precios de los tiquetes aéreos, además, que hay un mínimo, pero, no un tope. Es cuestión de libre mercado y que el consumidor elija el que más se acomode a su bolsillo y necesidades. Esta misma pregunta fue realizada al Ministerio de transporte, pero no hubo respuesta.

¿Qué dicen desde la isla? Samia Fakih es gerente hotelera en San Andrés y contó que la reactivación de la isla está en manos de las aerolíneas, pero los costos de los tiquetes están altos y eso los está perjudicando “La gente sí o sí tiene que venir en avión. Dependemos de las aerolíneas y del aeropuerto, si vienen una familia de 5 tiene que además pagar la tarjeta de turismo. Si las aerolíneas no nos dan la mano, solos no podemos”.

Por su parte, Paula Cortés, Presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo fue enfática en que para esta temporada de vacaciones se llegará a una ocupación hotelera del 50% “Es el máximo permitido por el COVID, no se puede dejar de lado que estamos en una emergencia sanitaria”.

De acuerdo con las aerolíneas, el alto costo de los tiquetes es porque la ruta de San Andrés es la más larga y el viaje representa gasto de combustible. Recomendaron comprar con tiempo los tiquetes e hicieron un llamado a reducir al 50% el costo de la tarjeta de ingreso a la isla.