Reformas laboral y tributaria son urgentes: Corficolombiana

Ante la crisis generada por la pandemia del COVID-19, la Presidenta de Corficolombiana, María Lorena Gutiérrez consideró urgente la implementación de una reforma laboral y tributaria para evitar que el país pierda el grado de inversión.

Dijo que para reducir la alta tasa de desempleo y la informalidad se hace necesario adoptar una reforma laboral que permita flexibilizar los contratos laborales, las prestaciones y repensar el esquema de protección al empleo para proteger a los trabajadores de forma efectiva.

“Debemos entonces pasar del diagnóstico a la ejecución en los temas de una reforma laboral como lo discutimos en el pasado foro de empleo”, manifestó la presidenta de Corficolombiana.

Añadió que el país requiere un ajuste fiscal por los efectos de la pandemia del COVID-19 desde el gasto y una reforma tributaria para evitar que el país pierda su grado de inversión.

Finalmente aseguró que “Colombia no puede jugar con uno de sus activos más preciados; el manejo ortodoxo de la economía, Lo he dicho muchas veces con la economía no se debe hacer política y menos populismo”.