Néstor Humberto Martínez defendió sus actuaciones en caso Santrich

La Comisión Primera del Senado fue el escenario de un debate de control político sobre el supuesto entrampamiento contra Jesús Santrich y la no entrega, según los congresistas, de los audios que tenía la Fiscalía a la JEP.



Martínez respondió a Gustavo Petro que la cocaína, por la cual fue procesado Jesús Santrich, no era de la Fiscalía General de la Nación.



" El principal protagonista de todo este enredo que no hubiéramos querido vivir en Colombia, el pariente del señor Márquez declara ante la justicia bajo la gravedad del juramento que la coca se la proveyó Santrich a través de Alias 'Jhon' y ustedes quieren que se diga que la coca era de la Fiscalía. Qué maravilla, no. Resultaron defensores de oficio de un caso de tráfico internacional de drogas".



El exfiscal además señaló que en su momento informó al Gobierno anterior, a través de una comunicación escrita, que personas que se habían acogido al acuerdo de paz, seguían en actividades al margen de la ley.



"En esta comunicación le digo al Gobierno que le estoy entregado información, interceptaciones y otras evidencias que comprobarían la continuidad en la actividad de narcotráfico y otros delitos por parte de exintegrantes de las Farc con posterioridad a la firma del acuerdo de paz", indicó.



Néstor Humberto Martínez manifestó que entregó a la JEP sólo 12 audios, relacionados con concretamente con Santrich, pero aclaró que todos estos hacían parte de la de investigaciones que se adelantaban contra Marlon Marín.



"Todos los audios que había, que fueron solicitados, les fueron entregados a la JEP, pero la JEP violentó sus deberes constitucionales y legales en ese caso, como no lo quiso hacer recientemente porque en eso si no se iban a meter Cifuentes y la doctora Patricia, cuando le negaron la garantía de no extradición a Fabio Younes, los mismos casos con soluciones totalmente diferentes".