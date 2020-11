Ubaldina Valoyes, nueva medallista olímpica para Colombia

La pesista colombiana Ubaldina Valoyes, de 38 años, recibirá el bronce olímpico de la categoría de 69 kilogramos de los Juegos de Londres 2012 tras la descalificación por dopaje de tres de sus rivales: las bielorrusas Maryna Shkermankova y Dzina Sazanavets y la rumana Roxana Cocos.

"Hoy por fin me dan la notificación de que soy medallista de bronce en Londres 2012. Es una felicidad inmensa, me estoy erizando todavía y me sorprendió", dijo Valoyes en un video publicado por el Ministerio del Deporte.

La levantadora de pesas, oriunda del municipio de Quibdó, capital del selvático departamento del Chocó, afirmó que en enero le habían anticipado la noticia, pero que tenía que esperar hasta que el proceso culminara.

"Hoy me siento feliz, como una mujer realizada. Hoy cierro mi carrera deportiva con broche de oro y me siento la mujer más feliz de este mundo", añadió la deportista.

Valoyes suma este triunfo a los tres diplomas olímpicos que obtuvo en Atenas 2004, Pekín 2008 y Río 2016, así como a los oros que consiguió en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003, Río 2007, Guadalajara 2011 y Toronto 2015.

Con la de la pesista ya son 29 las medallas que ha obtenido Colombia en sus participaciones en los Juegos Olímpicos, entre las que sobresalen los dos oros conseguidos por Mariana Pajón en el BMX en Londres 2012 y Río 2016, así como las preseas doradas de la atleta Caterine Ibargüen, en triple salto, y Óscar Figueroa, en el levantamiento de pesas, hace cuatro años.

Igualmente, María Isabel Urrutia consiguió el primer oro para Colombia en los 75 kilogramos de la halterofilia de Sidney 2000.

"Ubaldina tiene 38 años de edad y hoy festeja el logro más importante de su carrera y un hecho histórico para el deporte colombiano: la medalla número 29 de la historia, que deja a Colombia con cinco de oro, nueve de plata y ahora 15 de bronce", detalló el Comité Olímpico en sus redes sociales