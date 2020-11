Exfarc y exparamilitares piden ser escuchados en la Comisión de la Verdad

Pastor Lisandro Alape Lascarro, exmiembro del Secretariado de las antiguas Farc; el señor Héctor Germán Buitrago Parada, conocido como 'Martín Llanos', a título personal y en representación de su padre Héctor José Buitrago Rodríguez, y de su hermano Nelson Buitrago Parada, los tres exintegrantes de la Autodefensas Campesinas del Casanare, ACC; y Carlos Antonio Moreno Tuberquia, ex militante de Ejército Popular de Liberación, EPL; ex militante de la Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y ex militante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, radicaron tres cartas ante el pleno de la Comisión de la Verdad, pidiendo ser escuchados.

Piden que se les fije una fecha para de manera pública y de cara al país, puedan relatar, según dicen en las cartas, verdades relacionadas con el conflicto armado interno que ellos solo conocen y que a su entender deben ser expuestas para ilustración del país todo y de las víctimas.

El exfarc y los exparas solicitan la comparecencia simultánea ante la Comisión para hablar y aportar verdad plena. Estas cartas se conocen ante una nueva gestión de Álvaro Leyva.