Maradona y las icónicas frases que le deja al fútbol

Diego Armando Maradona fue un maestro con la pelota, pero también un ilustre creador de frases populares o recordadas declaraciones como "El gol lo hizo la mano de Dios", ante los ingleses en el Mundial de México 1986, o "La pelota no se mancha", en su partido homenaje en 2001.

Era un hombre sin pelos en la lengua, el exjugador dejó marcadas en el mundo del fútbol algunas frases lúcidas y creativas, aunque otras veces demostró su hiriente sarcasmo, sin importarle cosechar enemigos.

“El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo, eso no le quepa la menor duda a nadie”.

“Porque se equivoque uno no tiene que pagar el fútbol, yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”.

"Si estuviera vestido con un traje blanco en un matrimonio y llegase un balón embarrado, lo pararía con el pecho sin pensarlo".

"Los penaltis los falla solo quien tiene el coraje de tirarlos".

"No se puede ser un fenómeno todo el año. Maradona no siempre juega de Maradona".

"He metido un gol con mi cabeza y con la mano de Dios".

"Creo que podría haber jugado en el Mundial 78. Lloré mucho. A Menotti no lo perdoné ni lo voy a perdonar nunca, pero jamás lo odié”.

"Ver jugar a Messi es mejor que tener sexo".

"A los que no creyeron en mí, que la chupen, que la sigan chupando. Ustedes me trataron como me trataron, sigan mamando”.

“El fútbol me dio todo: me dio la gente, me dio el cariño”.

"Yo corro, yo lucho, pero sobre todo, dialogo con la pelota para divertir a la gente".

"Todos dicen ‘este ha sido el mejor del Barcelona, este el del Real Madrid’, pues yo estoy muy orgulloso de haber sido el mejor del Nápoles".

"Hubiese sido mucho más de lo que soy si no me hubiese drogado. Le digo a los chicos que no la prueben, porque la probaste y quedaste enganchado. Yo no tenía necesidad porque era multimillonario".

"Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra".

"Yo quería ir a Estados Unidos, pero el cabeza de termo de Clinton no me deja entrar".

"Me había propuesto hacerle dos goles a Gatti, pero ahora que me dijo gordito le voy a meter cuatro”.

“El pase a Boca lo inventé yo, ¡Boca no tenía ni un sope para pagarme! ¡Qué colores, por Dios!”.

"La mano de Dios… Ni los fotógrafos pudieron ver qué pasó. Y Shilton, que saltó con los ojos cerrados, se ofendió y no me invitó a su partido de despedida. Me gustó ese gol, casi tanto como el otro. Sentí que le estaba robando la billetera a los ingleses después de las Malvinas".

"Insisto aún hoy: me cortaron las piernas".

"Volver a Boca fue como parir después de un embarazo de 14 años".