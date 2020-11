''El huracán IOTA nos habló en varios idiomas'': habitantes de Providencia

Durante varias horas, Caracol Radio recorrió la isla de Providencia escuchando a la comunidad que se vio afectada por el huracán IOTA, al que consideran un monstruo.

En medio de los escombros, árboles caídos, la falta de agua potable y otras necesidades, sus habitantes relataron cómo pasaron hasta 14 horas en una habitación o en la cocina, lo que les permitió salvar sus vidas.

''Yo en esta cocina resguarde mi vida con mi familia. Estuvimos más o menos 14 horas'', dijo uno de los habitantes.

''Tenemos un apartamento que tiene placa, gracias a Dios nos pudimos resguardar. Pero toda el agua de la montaña estaba entrando por la puerta de atrás. Mi esposo duró más de tres horas sosteniéndola para que no entrara el agua'', agregó otro.

En Providencia, en medio de la devastación por el huracán categoría 5, también hay esperanza y ganas de salir adelante; algunos lo toman como una lección de vida porque dicen que IOTA les “habló en varios idiomas”.

''Toda la isla es muy religiosa, muy creyente. Yo siento que Dios nos habló con esto para algo, porque la verdad que fue un huracán mortal'', dijo un habitante.

''Ese huracán nos habló en varios idiomas, maulló como zorro, gato, bebé llorando, eso asustaba, la gente gritaba, los niños lloraban'', añadió.

Sus pobladores piden con urgencia ayuda, porque algunos son diabéticos y requieren de luz, para tener hielo y conservar la insulina.

''Yo soy diabético y pues por la falta de luz no tengo hielo y no me dan las insulinas, entonces el tema es complicado'', explicaron.

''Necesitamos atención médica, comida, colchón, agua, bolsa de basura, colaboración para recoger los escombros y tapabocas porque pueden llegar más virus''.

Los habitantes de Providencia piden que se reconstruyan en las viviendas una especie de búnker en concreto, ya que la isla es propensa a tormentas y huracanes y no quieren volver a vivir un susto como el que les causó IOTA.

''Que construyan una especie de búnker en concreto en cada casa para la protección, porque Providencia es foco de tormentas y huracanes''.

Las personas no piensan abandonar la isla, por el contrario, trabajarán en todo el proceso de remoción de escombros y reconstrucción de sus viviendas, conservando sus tradiciones isleñas y, de esta manera, levantar de nuevo su hogar y continuar con su vida a la orilla del mar.