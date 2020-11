Imputan cargos a ex funcionarios de la alcaldía Petro por manejo de basuras

La Fiscalía General presentó ante un juez de control de garantías a Diego Fernando Bravo Borda, ex gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (2012-2013), Jaime Humberto Mesa Buitrago y José William Garzón, ex funcionarios de esa entidad; y los ex gerentes de la empresa de Aguas de Bogotá Mario Álvarez Ulloa (2012) y Ricardo Agudelo Sedano (2013-2014), por presuntas irregularidades en el manejo de basuras durante la alcaldía de Gustavo Petro.

Para la Fiscalía, Aguas de Bogotá no tenía experiencia, idoneidad ni capacidad técnica y operativa para el servicio público de aseo, como la recolección de basuras, barrido, limpieza de vías y áreas públicas.

Dicen las investigaciones del organismo acusador que hay deficiencias en los estudios previos e insuficiencia del pliego de condiciones en el contrato que firmó el entonces director general de la EAAB, Diego Bravo, para adquirir la maquinaria y equipos para la prestación del servicio de aseo.

Asegura que esos equipos “no estaban en condiciones óptimas ni respondían a la geografía, clima y accesibilidad para la adecuada tarea de recolección de residuos en Bogotá”.

Por otro lado, en las investigaciones se identificaron supuestas anomalías, como falta de supervisión y ausencia de previsión financiera, en un contrato en el que la EAAB le entregaba a Aguas de Bogotá 278 vehículos y equipos para realizar las labores de recolección en la ciudad.

“La tarea se hizo en volquetas, desconociendo el reglamento para la prestación del servicio de aseo. Situación que generó afectaciones e impactos económicos negativos para la empresa”, señaló la Fiscalía.

Por estos hechos, se habría generado un detrimento al patrimonio público por $56.763.373.190, por lo que la Fiscalía les imputó los cargos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales.