Daniela Legarda conmemoró el cumpleaños de su hermano

Daniela Legarda se reunió con varios amigos del fallecido cantante, con el fin de conmemorar la fecha del cumpleaños de su hermano, quien estaría cumpliendo 31 años.

Entre los invitados estuvieron Itzza Primera, Dejota y Ryan Roy y juntos decidieron cantar el tema de Legarda ’11 11’, el cual había estrenado meses antes de su muerte, el pasado 7 de febrero de 2019.

Durante la el evento en honor, la menor de la familia recibió un cuadro de varios colores con el rostro de su hermano y mandó a hacer un anillo con las cenizas de Legarda.

Además, los asistentes lanzaron globos blancos y verdes al aire, y juntos entonaron una de las frases representativas del cantante “te lo dije”.

“Feliz cumpleaños a mi ángel que me acompaña a todos lados. Te amo te amo con todo mi corazón. No hay un día que pasa que no pienso en ti”, escribió Daniela acompañando las fotos que compartió en su cuenta de Instagram.