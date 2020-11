Juanita Goebertus anunció que no aspirará al Congreso en 2022

La congresista de la Alianza Verde, Juanita Goebertus, anunció este martes que no aspirará al legislativo en el año 2022. La representante señaló que continuará en la curul hasta terminar su periodo actual.

"Después de 2 años y medio en el Congreso y un año y medio que aún me falta, yo no me voy ya, lo único que he anunciado es que no aspiraré en 2022. Creo que en este momento en el que está el país de cara a una ventana de oportunidad que fue el fin del conflicto entre el Estado colombiano y las Farc, una ventana que se está cerrando aceleradamente, pues es fundamental garantizar que quien llegue a la presidencia en 2022 sea un equipo de personas con experiencia, con voluntad de realmente implementar el acuerdo de paz, de cerrar la brecha entre el campo y la ciudad, y yo creo que mis habilidades, mis conocimientos, mi voluntad de servicio, sería muchos más útil en esa fase desde el Gobierno que desde el Congreso", indicó.

Goebertus aseguró que trabajará en la construcción de una alianza de centro y centro-Izquierda de cara a las elecciones presidenciales del año 2022.

"Aquí estaré, un año y medio más en el Congreso, con toda la voluntad, con toda la rigurosidad y la transparencia, tenemos todavía muchos proyectos por delante, y bueno, a partir del 2022 y por supuesto unos meses antes estaré trabajando por la construcción de esa gran colación de centro, centro-izquierda que espero pueda llegar a la Presidencia y por supuesto estaría honrada de servir desde allí", agregó.

Juanita Goebertus fue formula de la actual senadora de la actual senadora de la República, Angélica Lozano, en el año 2018.