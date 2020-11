Los trucos para conseguir los tiquetes más baratos en temporada alta

Hay de todo tipo de viajeros, entre ellos están los que viajan seguido que ya tienen sus propios secretos y hasta descuentos en los tiquetes para sus desplazamientos, pero también están los novatos, quienes nunca han viajado o viajan muy rara vez y cuando van a comprar vuelos se asombran de lo costosos que pueden salir, sobretodo en temporada alta, como se le conoce a los periodos vacacionales del año como Semana Santa o los meses de diciembre y enero.

Sin embargo, esto se puede prever si las vacaciones se planean con anterioridad, ¿por qué?, porque se pueden comprar los tiquetes con anticipación y reservar su viaje, ahorrándose lo del precio full de la temporada alta, tal y como lo explica Angie Porto, asesora de la agencia de viajes Aviatur – A viajar, quien habló con Caracol Radio y dio las siguientes recomendaciones.

“Para temporadas altas, lo más recomendables es comprar con mucha anticipación; por ejemplo, para fin de año, que es la temporada más costosa, lo más recomendable es comprar tiquetes en la primera temporada alta del año, es decir, en Semana Santa, porque la gente en ese momento está pensando en tiquetes para mitad de año o para la semana de receso y por ende los tiquetes para fin de año no están tan costosos”, explicó la asesora.

Ella también habló de otras opciones que podrían funcionar para conseguir los tiquetes más baratos: “Si es mitad de año y ya el precio de un tiquete para diciembre está muy caro, las aerolíneas hacen una especie de convenios con algunos operadores para generar unos paquetes de viaje que incluyen otros servicios y por medio de las agencias se pueden adquirir; si se compran esos paquetes, el viaje puede salir menos costoso”.

“Otro tip para comprar tiquetes más baratos es buscarlos por Internet a partir de las 12 de la noche puesto que las reservas, por lo general, que no se han emitido, se caen en el transcurso del día. En Colombia se usa mucho el comprar vuelos a destinos cercanos, más que todo, para viajar a la costa; por ejemplo, si quieren ir a Barranquilla para asistir al Carnaval, compran tiquetes para Santa Marta o Cartagena que salen más económicos”, afirmó Angie.

La asesora agregó que, en su labor, siempre trata de asesorar a los clientes para que la compra del tiquete sea más económica: “Nosotros siempre tratamos de buscar flexibilidad entre los días de viaje, entonces, se han encontrado casos en que la persona tiene pensado viajar el sábado, pero el tiquete está demasiado costoso, así que se revisa y se le recomienda viajar un día cercano en el que salga más económico.

Si de pronto su plan no es viajar en temporada alta, pero quiere tener tiquetes más baratos, Angie indicó que, en estos casos, las compras anticipadas no garantizan que los tiquetes salgan más económicos: “para días normales, fines de semana sin festivos o temporadas bajas es muy variable; no aplica tanto comprar con anterioridad porque puede pasar que a último momento se suelten algunos cupos, que tengan las agencias de viajes o las aerolíneas bloqueados o reservados, que no se vendieron o no se emitieron y pueden salir más económicos”.

Por último, Angie recomendó tener en cuenta las condiciones y políticas con las que se están vendiendo las tarifas económicas, pues varias de las aerolíneas que las están sacando, lo hacen solo si se viaja con equipaje de mano o con una maleta aún más pequeña; además, hay otras que no incluyen el ‘check-in’ y hacer esos pagos directamente en el aeropuerto cuestan mucho más.