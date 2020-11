Vecinos se quejan de fiestas clandestinas en casa de exgobernador del Cauca

Una residente del edificio Nogal en Chapinero asegura que los hijos de un importante abogado y ex funcionario público realizan fiestas cada fin de semana hasta altas horas de la noche en el lugar y sin las normas de bioseguridad adecuadas . Y que a pesar de haber tomado cartas en el asunto para que estos hechos se detengan, ni la administración ni las autoridades les han dado respuesta.

Los habitantes del edificio Nogal, ubicado en chapinero, se han quejado pues a pesar de que ya han denunciado las fiestas en la administración y con la policía nada sucede pues los jóvenes se escudan bajo el hecho de ser hijos del abogado, ex gobernador del cauca, subsecretario general de La presidencia de la república y subjefe de gabinete general de la OEA, Cesar Laureano Negret Mosquera.

Carmen quien dio a conocer la denuncia asegura que las fiestas se salen de control y se han vuelto costumbre los fines de semana a lo largo de un año. También comenta que en una ocasión incluso “amenazaron a las personas que se quejaron con botellas y otros objetos (…) luego también llamaron a la policía para controlar la situación”.

“Cada vez que pedimos a los muchachos bajar el volumen de la música nos amenazan con demandarnos y con la posición de Negret”, asegura Carmen. Incluso afirma que en numerosas ocasiones algunos guardias de seguridad “han sido amenazados con perder su puesto” por el hecho de ayudar.

En numerosas ocasiones también han intentado hablar con la administración del lugar, pero el presidente de la junta del edificio, Humberto Sánchez, no da ninguna solución para ayudar.

“Las veces que ha venido la policía nos dicen que eso no es asunto de ellos sino de la administración, (…) el consejo que me da todo el mundo es que me tengo que mudar, porque conociendo al personaje piensan que no podemos hacer nada”, reporta Carmen luego de varios intentos por frenar las reuniones hasta altas horas de la noche.

Otra situación preocupante es que como asegura la denunciante, los jóvenes que realizan y asisten a las fiestas “no usan tapabocas mientras están en los pasillos”, y desacatan las normas de bioseguridad.

Recordemos según los lineamientos del Ministerio de Saud y Protección Social, "toda concurrencia de personas en espacios cerrados y abiertos en los cuales no se pueda guardar el distanciamiento físico de dos (2) metros, como mínimo, entre persona y persona", es considerada como una aglomeración, las cuales están contempladas en el artículo 1168 de 2020 y están prohibidas.

En fotos y videos que conoció Caracol Radio de primera mano se puede evidenciar en distintas ocasiones lo que atestigua la oyente. Varios jóvenes sin mascarilla y caminando por los pasillos.

Respecto a la respuesta frente a lo que sucede del ex gobernador del Cauca Cesar Laureano Negret Mosquera, Carmen asegura que las cartas de quejas enviadas a la administración del edificio son transmitidas directamente a Negret, el cual ha respondido “que sus hijos seguirán haciendo sus fiestas porque es su derecho”.