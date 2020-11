Playboy México hace historia: lanza portada con mujer transgénero

La revista "apuesta por la apertura y diversidad", según explica en su cuenta de Instagram.

"Esta portada celebra las diferentes formas de ser mujer, las diferentes formas de ser bella, las diferentes formas de explorar tu sensualidad y disfrutar de tu proceso", indicó Volkova en su cuenta de Instagram sobre su participación.

Como una de las portavoces de la comunidad LGBTQ + en las redes sociales, Victoria tiene casi un millón de seguidores en Instagram. En sus plataformas digitales suele informar sobre muchos temas relacionados con el proceso de reasignación de género e incluso compartió su proceso de tratamiento hormonal con sus seguidores.

Confesó que la participación en la publicación es muy personal para ella.

"Esta portada también es hacer las paces conmigo misma. Por mucho tiempo odiaba mi cuerpo y odiaba ser una mujer trans, ya que pensaba que eso era lo que me hacía una persona menos valiosa, menos merecedora del amor, menos 'normal'. Pero después aprendí́ que la que tenía que aceptarse era yo misma antes de exigir que los demás me aceptaran, porque cuando te aceptas tú primero te deja de importar lo que los demás opinen de ti", reveló Volkova.

También expresó que le interesaba que la publicación hiciera a que la gente se informe más sobre las condiciones en las que viven las personas trans en México y en el mundo, y las dificultades que tienen que atravesar para poder ejercer sus derechos.

"Espero que con esta portada las personas tengan más curiosidad. Más curiosidad de conocerse, de saber cómo es ser una persona trans", afirmó la activista.

Desde sus inicios en los años 50, Playboy es una revista de entretenimiento para adultos que ofrece fotos de glamour de mujeres famosas. La aparición de Victoria Volkova no es la primera vez que una mujer trans protagoniza una portada de Playboy a nivel mundial. Fue Caroline Cossey quien se convirtió en la primera mujer transgénero en aparecer en la revista en 1991 y en el 2017 Ines Rau fue la primera mujer trans en la portada de Playboy.