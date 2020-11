¿Cuál es el papel de Kanye West en estas elecciones?

El 4 de julio, justo en medio de la celebración de la Independencia de Estados Unidos y mientras la gente estaba en reuniones o fiestas apareció un trino de Kanye West que decía: "Debemos materializar la promesa de Estados Unidos mediante la confianza en Dios, la unificación de nuestra visión y la construcción de nuestro futuro. ¡Me postulo a presidente de Estados Unidos".

En ese momento su candidatura se empezó a tomar en serio pero también algunos que no le creyeron decían que era únicamente un mecanismo para promocionar su nuevo álbum que salía por esos días.

Sin saberse si era cierta o no su campaña, Kanye West quedó inscrito en 12 estados en donde todavía no había pasado la fecha límite. Eso significa que podría quitarle algunos votos a Joe Biden o a Donald Trump pero no tiene posibilidades de llegar a la Casa Blanca ya que no está inscrito en los estados clave.

Por eso la actriz Jennifer Aniston pidió explícitamente no votar por Kanye diciendo "que no es chistoso y sí es irresponsable".

El rapero no ha vuelto a hablar de la campaña y la semana pasada incluso se dice que estuvo de viaje a la Polinesia Francesa en el cumpleaños de su esposa Kim Kardashian. Durante varios días cuando más intenso estaba con el tema, se habló de su trastorno bipolar y fue justamente ella quien en redes sociales confirmó ese tema y afirmó que es complicado entender y controlar lo que estaba pasando.

Lo cierto es que Kanye alcanzó a invertir casi siete millones de dólares y podría restarle apoyos a Biden en algunos de los estados.