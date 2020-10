Suben los precios de Netflix: ¿Qué pasará con Colombia?

La plataforma de entretenimiento por demada, Netflix, anunció a través de un correo electrónico que incrementará su tarifa en Estados Unidos. Según la información, sus planes pasarán de costar 12.99 dólares mensuales a 13.99, para el plan básico.

Así mismo, la compañía especificó que, "los suscriptores actuales serán notificados a través de un correo electrónico y también recibirán una notificación en la aplicación en los próximos 30 días".

En el caso de latinoamérica, según el portal The Verge, el cambio en el precio en Estados Unidos no representa un cambio de tarifas a nivel global. Por ende, hasta el momento no habría incremento en países como Colombia.

De acuerdo a la compañía, la tarifa de Netflix en Estados Unidos incrementó porque desde hace dos años no se presentaban cambios en los precios.