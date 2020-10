Así Daniela Álvarez aprende a montar bici nuevamente tras cirugía de pierna

Tras la cirugía de una de sus piernas, la modelo Daniela Álvarez ha tenido que superar diferentes circunstancias. Afortunadamente, siempre ha tenido el apoyo de su familia.

Una de esas pruebas a superar es recobrar la normalidad en sus actividades, como lo es montar bicicleta.

Álvarez subió a sus redes sociales un video de cómo fue el proceso de montar nuevamente bicicleta, y quien la ayudó en esta ocasión fue su hermano.

"Dios me demuestra que no hay imposibles cuando hay ganas y voluntad. Eso sumado al amor de la familia que especialmente en momentos difíciles nos ayudan, nos motivan y nos impulsan para salir adelante. Hace muchos años mi Papá me dió este empujoncito para aprender a montar bicicleta y hoy me lo da mi hermano Ricky . Gracias Dios, nada me hace falta gracias a tu amor incondicional", escribió Daniela junto al video en Instagram.

Este es el video de Álvarez: