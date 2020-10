Filtrado qué hará Joker en Liga de la Justicia de Zack Snyder

La inclusión del Joker de Jared Leto en 'Liga de la Justicia' de Zack Snyder es una de las grandes sorpresas de esta versión del cineasta para HBO Max. Una de las incógnitas que se ha abierto es cuál será su papel en este montaje y ahí entra en juego un rumor que sitúa al 'Príncipe. Payaso del Crimen' con Deathstroke, el villano desaprovechado que interpretaba Joe Manganiello.

Según reveló We Got This Covered, el personaje de Manganiello tendrá una escena en la que intenta liberar a Lex Luthor de prisión, pero acaba encontrándose al Joker.

Leer más: Jared Leto volverá a ser Joker en Liga de la Justicia de Zack Snyder

Leer más: Gal Gadot cobró 33 veces más por su participación en Mujer Maravilla 1984

Por otro lado, también existen los rumores que la versión de Snyder mostrará cómo el archienemigo de Batman mató a Dick Grayson, algo que ya se dejó caer en uno de los planos más comentados de 'Batman v Superman: El amanecer de la Justicia'.

No sería extraño que, puestos a recuperar personajes del proyecto de Snyder, el director traiga de vuelta a Slade Wilson. El personaje iba a ser clave para los planes del director, pues iba a tener un papel relevante en la secuela de 'Liga de la Justicia' e iba a ser el principal antagonista de 'The Batman' con Ben Affleck; además de que apuntaba a tener su propia película en solitario, nada de esto llegó a cumplirse.

Por lo pronto, toca ser precavidos y tomar con pinzas estos rumores. De momento, toca esperar, pues este montaje definitivo del último film de Snyder en el Universo Extendido de DC llegará a HBO Max a mediados de 2021.