Escalofriante confesión de hombre que mató a sus dos hijos en Zipaquirá

El hombre confesó ante un juez que mató a sus hijos de 5 y 6 años en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, porque creía que la nueva pareja de su exesposa le estaba haciendo brujería.

Durante la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía reveló que el confeso asesino, al momento de acabar con la vida de sus hijos, vía chat envió fotos y audios de los menores a su excompañera sentimental, como venganza por haberlo abandonado y conseguido otra pareja.

“Me dirijo a ti para decirte que te amo con todo mi corazón… usted no quiso escucharme, la comprendo porque sé que no está actuando por sí misma, el perro ese con el que está viviendo ahorita la tiene trabajada, con brujería, con hechicería (…) Mañana irá a escuchar estos audios y va a mirar las fotos de sus hijos y serán las últimas fotos que mirará, si le dan permiso de venir a reclamar los cuerpos de ellos dos a darles cristiana sepultura”, decía.

En otro aparte del audio, el asesino advirtió que decidió acabar con la vida de sus hijos porque no aguantaba el fracaso de su vida.

“Se me cerraron las puertas total, total porque el perro ese me las cerró por medio de brujería, porque a mí me lo dijeron que él me estaba trabajando para cerrarme todas las puertas en el amor, en el dinero, en el trabajo porque quería verme arrastrado y quería que yo entregara a mis hijos, pero eso no lo logró, entonces decidí acabar con la vida de ellos y la mía que yo entregarme como él quería”, dijo.

La Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado y por tratarse de menores de edad, se expone a una pena de hasta 40 años de prisión.