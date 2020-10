Sony actualiza PS4 para que los padres tengan más control sobre sus hijos

Sony actualizó el software de su consola PlayStation 4 (PS4) a la versión 8.00, que incluye novedades como controles parentales actualizados con los que los padres pueden elegir en qué videojuegos tienen permitido chatear los menores.

La actualización 8.00, aporta novedades a las funciones Party y Mensajes, que usarán los mismos grupos para las conversaciones de voz y de texto, como ha informado PayStation en un comunicado.

La nueva versión del sistema introduce también nuevos avatares -inspirados en videojuegos como Bloodborne, Journey, Ghost of Tsushima, God of War, The Last of Us Parte II y Uncharted 4-, así como la opción de silenciar todos los micrófonos desde el menú rápido.

Leer más: EA Sports reveló los 100 mejores jugadores de FIFA 21

Entre las novedades de la versión 8.00 destacan especialmente nuevos controles parentales simplificados, en el que las personas con quien se pueden comunicar los menores y el contenido de otras personas que pueden ver pasan a estar en la misma pestaña.

Asimismo, los menores tendrán que pedir a sus padres permiso para intercambiar mensajes con otras personas en cada chat de videojuego específico, de manera que los padres podrán aprobarlas o rechazarlas en función del título.

La actualización también elimina algunas funciones disponibles anteriormente, como es el caso de los Eventos -que no podrán crearse ni acceder a ellos- y las comunidades privadas a través de la app Comunidad PS4 -en este caso no se podrán crear pero sí acceder a las existentes-.

Además, la característica de verificación en dos pasos pasará a permitir el uso de aplicaciones de autenticación de terceros tanto en PS4 como en móvil y la web.