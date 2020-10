Si una persona muere ¿qué pasa con su cuenta de WhatsApp?

Una de las preguntas constantes que se hacen los más 2.000 millones de seguidores es qué pasa con las cuentas de WhatsApp de las personas que mueren si no se tiene acceso a sus claves y a sus datos.

Algunos piensan que sigue flotando, recibiendo mensajes y que en un futuro se eliminará, pero eso no sucede si a la cuenta no se le da de baja o no se notifica que está desactivada.

La aplicación ofrece los siguientes métodos para poder eliminar la cuenta de una persona muerta.

Si se tiene los accesos, será sencillo porque es solo ir a Ajustes, elegir Privacidad y dar en la opción Eliminar Cuenta. Sin embargo, si no hay manera de acceder al teléfono del fallecido, se puede instalar WhatsApp en otro celular y anotar el número telefónico de quien ya no está; al recibir la contraseña de confirmación se hacen los pasos ya mencionados.

Si de esta manera no se logra desactivar la cuenta, se puede escribir a support@whatsapp.com y solicitar ayuda. Si el número lleva 45 días inactivo, se puede solicitar a la compañía la eliminación del contacto.