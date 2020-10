"Proceso de Uribe no arrancará de cero”: Jaime Lombana

Jaime Lombana, abogado de la defensa de Álvaro Uribe, respondió qué seguiría en el proceso del expresidente y exsenador en tres diferentes escenarios:

El primero, si la Fiscalía llegara a pedir más pruebas dentro de la investigación, el segundo, si al expresidente le imputan cargos y el tercero, si lo llegan a llamar a juicio.

Para el abogado Lombana, se debe esperar a que se resuelva la segunda instancia y el recurso de apelación interpuesto en contra de la providencia de la juez constitucional de garantías que consideró que la indagatoria no es homologable a la diligencia de imputación de cargos contemplada en la ley 906, que en la ley 600 el magistrado instructor era el mismo juez, porque así lo contempla la ley, ese rito procesal derogado en Colombia, pero que solo se mantiene para los aforados dentro de la competencia de la Corte Suprema.

En la ley 906, la que rige para cualquier ciudadano en Colombia, la imputación de cargos es un acto exclusivo por orden constitucional de la Fiscalía General de la Nación y debe elevarse ante un juez constitucional de garantías.

Indica que, al no haberse hecho una imputación ante un juez constitucional de garantías, no puede tener validez una medida de aseguramiento que no haya proferido ante un juez constitucional de garantías, por lo que enfatizó que, cualquier interpretación extensiva ante esta situación, es más "fruto del rencor político".

Jaime Lombana señaló que, en cuanto a las pruebas, es importante resaltar que la defensa no ha sostenido que debe arrancarse de cero, que no lo dijo ni la Fiscalía, ni la Procuraduría, ni la juez constitucional de garantías que dictó una providencia rigurosa.

En caso de llamarlo a juicio, Lombana afirmó que el titular de la acción penal es exclusivamente la Fiscalía General de la Nación, quien tendrá que validar el expediente que le remitió la Corte, examinar si existen elementos materiales que deban ser ampliados, si deben realizarse nuevas actividades de investigación y tomar una valoración en derecho y decidir si imputa o no cargos, como lo dispone el código de procedimiento penal vigente, que sería la ley 906.

Caracol Radio le preguntó al abogado qué piensa de que las víctimas no sientan garantías en el proceso que tiene a cargo el fiscal Gabriel Jaimes, debido a que él se unió a la solicitud que ustedes como defensa de Uribe hicieron pidiendo su libertad

A lo anterior Lombana respondió refiriéndose a un adagio popular “nada me gusta cuando es contrario a mí, y todo me gusta cuando es a mi favor”, “yo simplemente pido verdadera sinceridad, acatamos la decisión de la justicia, respetemos a la Fiscalía, independientemente de la postura que asuma, es que no fue solamente la Fiscalía", dijo.

"También la Procuraduría General de la Nación compartió, como representante de la sociedad, una postura jurídica no tienen la razón jurídicamente, tampoco constitucionalmente e insisto hay que respetar las instituciones por más de que independientemente a quién favorezca en derecho con apego a las normas", enfatizó.