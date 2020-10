Danna García contó el momento en que la acosaron sexualmente

La actriz colombiana Danna García ha sido tendencias por la reemisión de la novela "Pasión de Gavilanes", su recuperación del coronavirus y unas duras declaraciones que realizó para Univisión.

El el programa Sal y pimienta, García contó el amargo momento que vivió en Los Ángeles con un director, cuando la actriz trataba de posicionarse en Estados Unidos.

El director le dijo a García que siempre debería tratar de ser "más sensual" y que necesitaba que "explotara" más eso.

Tiempo después, el mismo director invitó a Danna García a una cena con otro actor. Cuando terminaron, el primer hombre la invitó a subir a su apartamento.

Danna le dijo "no, yo me tengo que ir, yo tengo clases mañana en la escuela de actuación'. Entonces me dijo: 'no, no, rápidamente subimos'. Y en el garaje me agarró contra la pared, me empezó a besar y me empezó a tratar de desvestir, una cosa muy pesada que yo nunca viví en Latinoamérica".

"(...) siempre esta carrera se hace de momentos duros que nadie ve. Honestamente por eso nunca quise regresar a vivir a Los Ángeles", dijo la actriz sobre el acoso.