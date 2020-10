Falcao: "Queremos darle una alegría a nuestra nación a través del fútbol"

Falcao, Duván Zapata, Luis Fernando Muriel, Yerry Mina, Dávinson Sánchez y Alfredo Morelos atendieron a los medios de comunicación en la última rueda de prensa de los jugadores de la Selección Colombia previo al debut de este viernes en las Eliminatorias frente a Venezuela.

El 'Tigre', goleador histórico del combinado nacional y uno de los principales referentes del grupo se mostró optimista en conseguir una victoria y aseguró que ganar sería importante para darle una alegría al país en medio de tantas dificultades.



"El fútbol es un mecanismo para darle una alegría a nuestra nación que no la ha pasado muy bien", comentó y añadió sobre el objetivo: "Todos somos conscientes de la situación que se vive a nivel mundial, esta Eliminatoria comienza de una manera particular, no podemos disfrutar de nuestra gente pero nos ilusiona comenzar este proceso de la mejor manera".

Entretanto, Zapata manifestó que puede compartir dupla de ataque tanto con Muriel como con Falcao. "Con Luis Fernando (Muriel) ya llevamos más de un año compartiendo en el mismo equipo. Esta nueva temporada estamos los dos de titular, si estamos juntos en la cancha, somos jugadores que nos conocemos día a día, jugamos más fácil". Y sentenció: "No le veo ningún problema a compartir el campo de juego con Falcao".

Muriel por su parte, se declaró como el hombre diferente de los delanteros citados por Queiroz y se desligó del rotulo del "mejor suplente del mundo": "Esa etiqueta no me gusta mucho (mejor suplente del mundo). En este último periodo tras la pandemia, al no contar con Ilicic, el entrenador habló conmigo y me dijo que sería importante entrando para rematar partidos".

Agregó: "Este año las cosas han cambiado mucho, he sido titular en dos de os tres partidos. Mi pensamiento siempre está en ser titular, más llegando a la Selección en este buen momento".

Yerry Mina, por su parte, se refirió a su evolución en Everton y se declaró feliz por la llegada de James Rodríguez al equipo: "agradecido con Dios por permitirme marcar un gol más. Estoy muy tranquilo porque venimos andando muy bien, el equipo está muy compacto. Tenemos una gran familia en el Everton".

Mientras que Dávinson Sánchez resaltó: "Con Yerry (Mina) nos entendemos muy bien. Hemos tenido momentos difíciles en los clubes, pero la cosa ha cambiado. Tanto él como yo vamos a darlo todo para mantenernos en los clubes y en la Selección".

Mientras tanto, Alfredo Morelos mostró su felicidad por su convocatoria para la Eliminatoria y prefirió no referirse a su futuro en Escocia. "Estoy muy contento por esta nueva oportunidad en la Selección, ahora solo pienso en ello, lo que venga para mí en Rangers lo definiré en los próximos días".