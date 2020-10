Evaluna y Camilo se despidieron por redes sociales

Sin lugar a duda, unas de las parejas más queridas de las redes sociales y de la farándula de Colombia son Evaluna y el músico Camilo.

Una reciente publicación de la pareja preocupó a los fanáticos de la pareja, Ya que Camilo publicó una fotografía en su cuenta en la que aparece sonriendo.

"Evaluna me toma fotos y me dice cosas mientras me las toma pa que me ría.

Primera vez que nos despedimos en meses... te voy a extrañar!

Durmamos en videollamada. Chao", escribió Camilo en la publicación de Instagram.

Los fans se preocuparon a tal punto de preguntar por qué se estaban separando o si hubo algún problema en la relación.

Mientras tanto, Evaluna también compartió una historia de Instagram con el siguiente mensaje:

"Primera vez que me despido de Camilo desde que nos casamos".

Pero en diferentes publicaciones, Evaluna aclaró que Camilo debe salir de casa a promocionar sus diferentes proyectos musicales.