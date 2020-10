Crash Bandicoot 4: It's About Time, la nueva entrega de la saga en 10 años

La saga de videojuegos de plataformas protagonizada por el marsupial Crash Bandicoot regresa a las consolas Xbox One y PlayStation 4 con Crash Bandicoot 4: It's About Time, la primera entrega original en más de diez años

El título fue desarrollo bajo la firma Activision, reconocida en esta industria. Recordemos que el último título original fue Crash: Mind over Mutant, lanzado en 2008.

Para los seguidores más fieles de Crash, It's About Time será una secuela directa de Crash Bandicoot 3: Warped (1998), una de las entregas más populares de la saga.

Otras entregas han sido Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (recopilación de los tres primeros juegos) y Crash Team Racing Nitro Fueled.

Entre las novedades que trae el título, será una gran variedad de personajes jugables como Tawna, Dingodile, y el mismo Dr. Neo Cortex, además de un modo invertido para jugar los niveles de una forma diferente.

Los jugadores podrán correr entre muros, deslizarse por rieles y hasta balancearse por las cuerdas.