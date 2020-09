"A usted le sobra estupidez": Lina Tejeiro a seguidora que la atacó

En redes es tendencia la respuesta de Lina Tejeiro a una mujer que en la cuenta de la actriz se despachó diciéndole que era una mala influencia.

La mujer escribió un extenso párrafo en la foto que acabana de publicar Tejeiro, en la que luce un body rojo.

“Usted no es ningún buen ejemplo para las niñas. Le falta cerebro y le sobra estupidez. Deje de andar mostrando ese cu** remendado, ¿no le da pena mostrar eso tan feo? ¿qué hombre va a querer estar con usted con esa actitud?”, le escribió la mujer

Sin embargo, Tejeiro no se quedó callada y le respondió: “Mi señora jamás he pretendido ser un ejemplo para nadie. Yo soy actriz y a eso me dedico. Si usted pretende encontrar figuras públicas para darle ejemplo a sus hijas porque usted no es capaz de hacerlo desde casa, déjeme decirle que a la que le sobra estupidez es a usted”

Además, le dijo: “Al que no le gusta que no lo mire, es mi Instagram y si quiero llenarlo de fotos de mi cu** lo hago. Para mí que su rabia es porque seguramente soy el amor platónico de su marido y le arde verlo derritiéndose por mí”.

El comentario es furor en redes y sus seguidores han respondido con gran apoyo a lo que dijo Tejeiro.

Vea el mensaje aquí: